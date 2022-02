ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà il signor Matteo Marchetti a dirigere il match tra Milan Udinese, gara in programma questo venerdì a San Siro

Sarà Matteo Marchetti l’arbitro del match tra Milan e Udinese in programma questo venerdì alle 18:45 a San Siro. Per lui nessun precedente in carriera con i rossoneri.

Si tratta di un fischietto molto giovane, classe 1989 della sezione di Ostia Lido. Sarà la sua ottava direzione in Serie A, la sesta in questa stagione.