Milan Udinese, nel 2010 a San Siro fu spettacolo: il ricordo del 3-2 marchiato da Ronaldinho

Milan Udinese, nel 2010 a San Siro fu spettacolo: il club ricorda l’emozionante 3-2 marchiato da Ronaldinho. Il racconto della partita

Il Milan attraverso il proprio sito ha ricordato un emozionante 3-2 all‘Udinese risalente al 2010.

IL RICORDO – Il presente è l’8ª giornata di Serie A 2024/25 e il confronto tra Milan e Udinese, il passato tra le due squadre ha tanto da raccontare ed evoca piacevoli ricordi alle menti dei tifosi milanisti. Tra questi un successo emozionante andato in scena nella stagione 2009/10 e marchiato a fuoco dalla classe di Ronaldinho e dai gol di Hunteelar e Pato. Era un Milan rinnovato quello che il 12 febbraio 2010 si preparava a ospitare i friulani a San Siro, e il 3-2 casalingo si rivelò importante per dare una sterzata al cammino in campionato della formazione di Leonardo. Viaggiamo indietro nel tempo per rivivere quel Milan-Udinese, in attesa del prossimo capitolo.

Partenza tumultuosa, poi la risalita. Quando siamo giunti alla 24ª giornata di Serie A 2009/10, il calendario recita Milan-Udinese e il Diavolo sta attraversando un momento delicato. Dopo aver chiuso in crescendo il girone di andata, i rossoneri di Leonardo hanno rallentato nell’avvio del girone di ritorno, e vogliono i tre punti per ritrovare entusiasmo. La sfida interna all’Udinese di De Biasi rappresenta una chance per rimettersi in corsa in campionato e avvicinarsi al meglio al match di Champions League contro il Manchester United, valevole per gli Ottavi di finale. 4-3-3 lo schieramento di partenza, davanti a Dida ecco Abate, Thiago Silva, Nesta e Favalli, poi i due tridenti: Ambrosini, Pirlo e Gattuso quello a metà campo, Mancini, Huntelaar e Ronaldinho quello più avanzato. Partenza sprint. Ronaldinho è in serata di grazia e impiega solo 7 minuti per illuminare San Siro: doppia finta e cross morbido che Huntelaar spinge in porta di testa anticipando Handanovič sul primo palo, 1-0. L’Udinese è vivace, trascinata dalle giocate di Sánchez e Di Natale.

La gara è combattuta, ma poi l’80 rossonero inventa ancora calcio: lancio telecomandato di prima intenzione per innescare Pato – subentrato a Mancini – in velocità, portiere saltato grazie a un contrasto e 2-0 Milan al 39′. A prima frazione ormai scaduta i bianconeri rientrano in partita con il colpo di testa vincente di Floro Flores, il secondo tempo si preannuncia altrettanto scoppiettante. È il 57′ quando la retroguardia ospite non allontana a dovere una punizione del Gaucho, Klaas-Jan Huntelaar si avventa sulla sfera vagante e con il destro scarica in porta il tris milanista. Il match resta piacevole e aperto a ogni scenario, Gattuso, Di Natale e Pato vanno vicini al gol e poi è il capitano dell’Udinese a superare Dida e ad accendere il finale al minuto 86. Non c’è più spazio per altre sorprese, le firme dell’attaccante olandese e del Papero e gli assist di uno straordinario Ronaldinho regalano i tre punti al Milan che vince 3-2. Il successo riaccende i rossoneri che mettono in fila altri risultati convincenti e si portano vicini alla vetta, la stagione si chiuderà con il terzo posto in campionato e la conseguente qualificazione alla successiva Champions League.