Milan, tutti gli impegni di febbraio e dove vederli in tv

Sul sito ufficiale del Milan, la società ha riepilogato tutti gli impegni di febbraio della squadra rossonera.

Gennaio è stato un mese agrodolce per i rossoneri di Stefano Pioli, attesi ora da nuovi impegni per testare le proprie ambizioni. Febbraio parte col botto: il secondo Derby stagionale contro l’Inter, subito dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, e il Quarto di Finale di Coppa Italia con la Lazio a San Siro. In programma anche tre impegni di campionato da non sottovalutare, contro squadre della seconda metà della classifica: occasioni per aggiungere punti in vista della volata finale in primavera.

SERIE A

Inter-Milan : sabato 5 febbraio, ore 18.00, San Siro – 24ª giornata (DAZN)

: sabato 5 febbraio, ore 18.00, San Siro – 24ª giornata (DAZN) Milan-Sampdoria : domenica 13 febbraio, ore 12.30, San Siro – 25ª giornata (DAZN e SKY)

: domenica 13 febbraio, ore 12.30, San Siro – 25ª giornata (DAZN e SKY) Salernitana-Milan : sabato 19 febbraio, ore 20.45, Stadio Arechi – 26ª giornata (DAZN e SKY)

: sabato 19 febbraio, ore 20.45, Stadio Arechi – 26ª giornata (DAZN e SKY) Milan-Udinese: data da definire, San Siro – 27ª giornata (da definire)

COPPA ITALIA