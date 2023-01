Milan, totale immobilismo sul mercato: l’unico colpo è Vasquez

Si chiude una finestra di mercato invernale che per il Milan è sembrata quasi non iniziare. Rossoneri di fatto fermi

Il Milan chiude il suo mercato invernale con un immobilismo pressoché totale unito a qualche rimpianto. I rossoneri hanno preferito non effettuare di fatto operazioni, salvo i tentativi nelle ultime settimane per Zaniolo e il giovane cileno Dario Osorio, entrambi non andati a buon fine. L’unico colpo in entrata per Maldini e Massara è il portiere Devis Vasquez, arrivato nei primi giorni di gennaio dal Guaranì.

Poco o nulla anche sul lato uscite. Il Milan non è riuscito a liberarsi dell’ormai zavorra Bakayoko, che ha prima rifiutato il trasferimento all’Adana e poi non è riuscito a concretizzare il suo passaggio alla Cremonese e al Lione. L’unico a salutare i rossoneri sono i giovani svedesi Wilgot Marshage ed Emil Roback, che andranno rispettivamente al Torino e al Norkköping.