Milan Primavera, UFFICIALE: ceduto un giovane al Torino

Il Torino ha ufficializzato l’acquisto di Eric Wilgot Marshage, centrocampista classe ’04 proveniente dal Milan Primavera

Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eric Wilgot Marshage.

Il centrocampista è nato a Lidingo in Svezia l’8 agosto 2004 ed è cresciuto calcisticamente nell’IFK Lidingö. Dal 2021 in forza al Milan: in questa stagione ha disputato 6 partite e segnato 1 gol in Primavera 1.