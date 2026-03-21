Milan Torino, Allegri cerca la reazione dei rossoneri! Serve rispondere al Napoli e avvicinare l’Inter: ecco come

Milan Torino, Allegri cerca la reazione dei rossoneri per rispondere al successo del Napoli e mettere pressione all’Inter: ecco come

Oggi, sabato 21 marzo, il Milan ospita il Torino di Roberto D’Aversa allo stadio San Siro alle 18:00, con l’obiettivo di rispondere alla vittoria del Napoli a Cagliari e mettere pressione sull’Inter, che dopo l’ultimo turno è volata a +8. Dopo la sconfitta contro la Lazio, che ha ridimensionato il sogno scudetto, i rossoneri sono ora terzi e devono fare punti per evitare sorprese nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, il Milan si trova a dover reagire rapidamente, sia mentalmente che in classifica. «Il contraccolpo psicologico dopo il ko contro la Lazio non ci deve essere – ha dichiarato il tecnico alla vigilia della partita – perché abbiamo commesso errori da non ripetere e abbiamo sbagliato dei gol che non dovevamo sbagliare. Contro il Torino serve una gara difensivamente più solida.» Allegri ha poi sottolineato un aspetto preoccupante emerso nella partita contro la Lazio: «All’Olimpico abbiamo preso nove ripartenze in 45’ minuti; nelle precedenti giornate non era mai successo neppure in 90’.»

La corsa scudetto per il Milan sembra ormai chiusa, con l’Inter che, secondo Allegri, ha il destino nelle proprie mani, ma la qualificazione alla Champions è ancora possibile. «Finché non avremo i punti necessari a essere matematicamente tra le prime quattro, dovremo dare il massimo. I 60 punti attuali non bastano per arrivare in Champions e ne servono altri», ha spiegato Allegri, evidenziando che la squadra deve restare concentrata sul suo obiettivo.

Per la sfida con il Torino, ci sono delle novità tattiche, con Youssouf Fofana in vantaggio su Ricci per il posto in mezzo al campo. Ricci, ex di turno, partirà dalla panchina. Gimenez tornerà in panchina, ma non è ancora pronto per partire titolare.

Il Milan dovrà quindi dimostrare solidità difensiva e una reazione forte, cercando di non ripetere gli errori visti contro la Lazio, per continuare a lottare per un posto in Champions.

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QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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