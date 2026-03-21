Milan Torino, il Diavolo cambia pelle: a San Siro debutta la quarta maglia

Milan Torino, i rossoneri di Allegri scenderanno in campo contro i granata indossando un inedito kit color argento a maniche lunghe per celebrare l’evento speciale

La sfida di questa sera a San Siro contro la formazione piemontese non sarà ricordata solo per i risvolti di classifica, ma anche per una scelta estetica che ha già acceso la curiosità dei tifosi. La compagine meneghina ospiterà il Torino di Roberto D’Aversa, tecnico meticoloso e grande motivatore, indossando la quarta maglia stagionale. Si tratta di una divisa dal forte impatto visivo, caratterizzata da un elegante color argento e dal taglio a maniche lunghe, una rarità stilistica nel calcio moderno.

Un precedente speciale

Non è la prima volta che questo kit fa la sua comparsa sul rettangolo verde. I sostenitori dei rossoneri ricorderanno infatti che la stessa divisa era stata indossata da Mike Maignan, l’estremo difensore francese celebre per i suoi riflessi prodigiosi e la leadership carismatica, in occasione della trasferta di fine febbraio contro il Parma. In quella circostanza era stata utilizzata dal portiere, ma stasera sarà l’intero gruppo guidato da Massimiliano Allegri, allenatore livornese che punta molto sulla solidità del collettivo, a sfoggiarla davanti al pubblico di casa.

Missione tre punti

Al di là dell’aspetto cromatico, il Diavolo è chiamato a una prova di forza. Indossare una maglia celebrativa richiede una prestazione all’altezza, specialmente contro i granata che arrivano a Milano nel loro momento migliore. Per la formazione di Allegri, l’obiettivo è onorare il nuovo kit con un successo fondamentale per scacciare le recenti tensioni e consolidare il cammino in campionato, puntando sulla classe dei suoi interpreti principali.

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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