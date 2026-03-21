Milan Torino, ecco il possibile undici di D’Aversa per sbancare a San Siro: in attacco coppia Zapata-Simeone

Milan Torino, a San Siro i granata cercano la terza vittoria nelle ultime quattro. Questo l’undici con cui D’Aversa proverà a sbancare

Il Torino si presenta questo pomeriggio a San Siro nel periodo di forma migliore della stagione, reduce da due vittorie nelle ultime tre partite. La squadra granata ha trovato la sua continuità da quando Roberto D’Aversa ha sostituito l’esonerato Marco Baroni sulla panchina. Con D’Aversa, il Torino ha battuto la Lazio con un convincente 2-0, ha perso di misura contro il Napoli e ha successivamente trionfato nettamente 3-0 contro il Parma.

Oggi, però, il Milan si presenta come una sfida complicata per i granata, che arriveranno a San Siro con l’obiettivo di continuare la loro risalita. Il Milan, infatti, arriva dalla pesante sconfitta contro la Lazio e cercherà una reazione immediata per tornare a vincere e consolidare la propria posizione in classifica.

Per quanto riguarda la formazione del Torino, in attacco D’Aversa conferma la coppia offensiva composta da Duvan Zapata e Giovanni Simeone, supportata dal trequartista Nikola Vlasic. Il tecnico dovrà fare a meno di Aboukhlal, ancora assente, e di Njie, che ha accusato un fastidio muscolare durante la settimana.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D’Aversa

Un Toro in crescita che proverà a mettere in difficoltà il Milan, impegnato a reagire dopo una serie di risultati deludenti.

Dall’altra parte, con l’assenza di Leao per infortunio Allegri potrebbe optare per Fullkrug in avanti in coppia con Pulisic, mentre a sinistra Bartesaghi ritroverebbe la titolarità ai “danni” di Estupinan, con Rabiot che rientra dalla squalifica e affiancherà Fofana e Modric nel centrocampo rossonero.

MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 11 Pulisic, 9 Fullkrug.

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QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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