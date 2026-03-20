Milan Torino, Pulisic cerca la scintilla: l’americano sfida i granata e punta a ripetere la doppietta dell’andata

Milan Torino, un match che mette in palio punti fondamentali per la rincorsa dei rossoneri, attesi da una prova di maturità davanti al proprio pubblico

L’edizione odierna di Tuttosport pone l’accento sulla sfida di domani alle 18:00 a San Siro, titolando in modo netto sulla missione di uno dei protagonisti più attesi del Diavolo: «Pulisic prova a riavvolgere il nastro». Il quotidiano sottolinea come la gara contro i granata rappresenti l’occasione ideale per ritrovare il feeling con il gol, che manca all’attaccante statunitense in questo avvio di 2026.

La scelta di Allegri: riecco la coppia pesante

Per scardinare la difesa avversaria, Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua pragmatica gestione tattica e la capacità di leggere i momenti della partita, sembra intenzionato a puntare nuovamente su Christian Pulisic. L’americano, giocatore dotato di grande intelligenza tattica e rapidità nello stretto, è alla ricerca della prima gioia personale dell’anno, mentre il fuoriclasse portoghese, esterno offensivo capace di spostare gli equilibri con i suoi strappi in velocità, avrà il compito di creare superiorità numerica.

I precedenti sorridono al numero 11 dei rossoneri. Nella gara d’andata, fu proprio l’ex Chelsea a ribaltare le sorti dell’incontro: subentrato nella ripresa con la squadra sotto di due reti, siglò una doppietta d’autore che permise al club meneghino di completare la rimonta per il 3-2 finale.

L’ostacolo D’Aversa

Dall’altra parte del campo ci sarà il Torino di Roberto D’Aversa, allenatore che fa della compattezza difensiva e delle ripartenze veloci il suo marchio di fabbrica. I piemontesi arriveranno alla Scala del Calcio con l’obiettivo di chiudere gli spazi e limitare l’estro dei singoli milanisti. Per i ragazzi di Allegri, la sfida richiederà pazienza e precisione, cercando di sfruttare quegli inserimenti che all’andata misero in crisi la retroguardia granata. La spinta dei tifosi di casa sarà determinante per sostenere il gruppo verso un successo fondamentale per il morale e per la classifica.

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QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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