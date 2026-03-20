Milan Torino, il pericolo corre in contropiede: i numeri dei granata

Milan Torino, i rossoneri di Allegri devono prestare massima attenzione alle ripartenze micidiali della squadra di D’Aversa, primatista assoluta in Serie A

La sfida di San Siro non sarà soltanto una battaglia di nervi, ma un vero e proprio test tattico per la retroguardia di Massimiliano Allegri. I dati analizzati in vista del match mettono in guardia il Diavolo: il Torino si presenta a Milano come la squadra più letale del campionato quando può distendersi negli spazi.

Secondo quanto riportato da Opta, la compagine guidata da Roberto D’Aversa, allenatore abile a verticalizzare immediatamente il gioco, detiene primati assoluti nella Serie A 2025/26. I granata sono infatti primi per numero di contropiedi diretti (45) e per conclusioni effettuate a seguito di una ripartenza (38). La statistica più preoccupante per i padroni di casa riguarda però l’efficacia: sono ben otto le reti nate da queste situazioni di gioco.

Per arginare questa minaccia, i difensori rossoneri dovranno limitare al minimo gli errori in fase di costruzione. La velocità di esecuzione impressa da D’Aversa ai suoi uomini potrebbe mettere in difficoltà la linea guidata dal centrale inglese Fikayo Tomori, difensore rapido e aggressivo, chiamato a chiudere ogni varco per evitare che i granata possano colpire ancora una volta di rimessa.

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