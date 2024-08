Milan Torino, i giornali lo BERSAGLIANO: «Non ne azzecca una, sostituito per sfinimento». Voti e pagelle del match

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha stilato come di consueto le pagelle all’indomani delle sfide di Serie A tra cui quelle del match tra Milan e Torino. Di seguito quella relativa a Chukwueze.

CHUKWUEZE 4,5 – Che fine ha fatto quello ammirato in America? Un solo tiro a lato. Poi stop, imbucate e cross: non ne azzecca una. Sostituito per sfinimento.