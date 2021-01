Milan Torino 2-0, le pagelle rossonere: risposta immediata per Pioli

Il Milan riparte subito dopo il ko con la Juve regolando con due gol in mezz’ora l’altra torinese dell’ex tecnico Giampaolo

Vittoria netta e senza discussioni quella del Milan contro il Torino; un successo importante, arrivato dopo il ko di mercoledì contro la Juve e che mette pressione alle inseguitrici, impegnate domani in partite tutt’altro che semplici. I ragazzi di Pioli hanno dato le risposte richieste e ottenuto i tre punti malgrado gli infortuni di Tonali e Brahim Diaz. Le pagelle rossonere di Milan-Torino:

Donnarumma 6,5 Salvato dalla traversa sul gioiello di Ricardo Rodriguez (che al Milan questa precisione balistica non l’aveva mai fatta vedere), rischia anche di farsi ‘fotografare’ da Zaza appena entrato ma è magistrale nell’evitare un recupero thrilling con un miracolo sul tiro di Segre deviato da Romagnoli.

Calabria 6,5 Riposizionato nel suo ruolo naturale, vince senza grandi difficoltà il duello con Rodriguez, poi gli tocca rientrare in mediana e fa vedere le buone cose già ammirate contro la Juve mercoledì sera.

Kjaer 6,5 Ingaggia il duello aereo con Belotti, di testa son tutte sue ed è provvidenziale in scivolata a fermare Verdi lanciato a rete.

Romagnoli 5,5 Malgrado il Toro non crei pericoli, riesce ad andare in difficoltà rimediando anche un’ammonizione che lo porta in diffida.

Theo Hernandez 6,5 Il francese trova subito il riscatto tornando decisivo con le sue sgroppate; una di queste porta al vantaggio di Leao.

Tonali 6 Cerca spesso la giocata di prima o la verticalizzazione, subisce un duro colpo da Verdi, deve abbandonare il campo e si teme un problema al perone (dal 54′ Dalot 5 Mercoledì Frabotta, stasera Murru; proprio non ci siamo e rischia anche il secondo giallo per un’entrata su Belotti).

Kessié 6,5 Sempre glaciale dal dischetto, trova il fondamentale 2-0, mezzo voto in meno per il gol mangiato a fine primo tempo, poteva essere il 3-0.

Castillejo 6 Rischia di fare la ‘fotografia’ a Sirigu ad inizio partita; tende a tenere un po’ troppo palla.

Brahim Diaz 7 Assist geniale per Leao, azione travolgente con cui si prende il rigore, deve abbandonare il campo per infortunio (dal 60′ Calhanoglu 6 Ingresso guardingo con una caviglia in disordine, si limita a gestire il possesso e lo fa sempre in maniera preziosa).

Hauge 6,5 Meno appariscente con il pallone tra i piedi ma il suo lavoro senza palla è utilissimo in entrambe le fasi (dall’86’ Maldini sv).

Rafael Leao 6,5 Il ‘centravanti mobile’ alla prima occasione non perdona; eccellente ancora una volta il lavoro a venir fuori e premiare gli inserimenti altrui; diffidato, viene punito per una simulazione (apparsa francamente eccessiva) e salterà dunque Cagliari (dall’86’ Ibrahimovic sv).

All. Pioli 7 Chi si aspettava un crollo verticale del suo Milan dopo la prima sconfitta in campionato è pregato di ripassare la prossima volta; i ragazzi del tecnico emiliano in mezz’ora dimostrano che mentalmente sono molto più forti di quel che ci si poteva aspettare, Torino regolato con due gol e secondo tempo quasi rilassato per gestire il risultato.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu 6; Izzo 5,5 (dal 64′ Zaza 6), Lyanco 6, Bremer 5; Singo 6, Lukic 6,5, Rincon 5,5 (dal 76′ Segre sv), Gojak 5 (dal 46′ Linetty 6,5), Rodriguez 6 (dal 64′ Murru 6); Verdi 6; Belotti 5,5 (dall’86’ Bonazzoli sv). All. Giampaolo 5.