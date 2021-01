Milan, dopo la Juve un turno favorevole: anticipa gli scontri diretti che vedranno fronteggiarsi domenica Roma ed Inter, poi Juve e Sassuolo

Vincere, tornare ai tre punti per rimettere momentanea distanza sulle inseguitrici e non pensare più ad altro per un'altra settimana. Il turno che sta per arrivare vedrà il Milan in anticipo rispetto ad Inter e Juve, con i nerazzurri che andranno a Roma contro i giallorossi mentre la i bianconeri ospiteranno il Sassuolo, sempre tra le prime della classe.

INTER-JUVENTUS- Se contro la Juve fossero arrivati tre punti, oggi staremmo parlando di un Milan da scudetto perchè settimana prossima ci sarà Inter-Juve, altro turno favorevole ai rossoneri che invece andranno a Cagliari, dove troveranno una squadra in netta difficoltà che ha da poco rinnovato la fiducia a Di Francesco, nonostante l’incombere della zona retrocessione.