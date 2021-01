Milan-Torino, probabili formazioni senza Calhanoglu ma con Brahim Diaz

Milan-Torino, probabili formazioni senza Calhanoglu infortunato ma con Tonali rientrante dalla squalifica scontata contro la Juve

Milan-Torino, probabili formazioni, secondo goal.com, senza Calhanoglu infortunato ma con Tonali rientrante dalla squalifica scontata contro la Juve. Questa mattina la squadra rossonera alle prese con la rifinitura, nel pomeriggio invece Pioli illustrerà la gara di domani sera, relativamente alle idee di partenza.

COSÌ IN CAMPO- Donnarumma in porta, in difesa Calabria torna a fare il terzino destro, Kjaer e Romagnoli in mezzo, a sinistra Theo Hernandez. Mediana: Kessie come di consueto e Tonali rientrante dalla squalifica. Davanti a loro Brahim Diaz al posto dell’infortunato Calhanoglu, poi Castillejo a destra e Hauge a sinistra. Leao punta centrale.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao.

TORINO (3-5-2)- Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.