Calhanoglu out, Milan nuovamente ridisegnato. Tonali rientra

Calhanoglu fuori per infortunio, l’ennesima sfortuna per Pioli che ora dovrà ridisegnare nuovamente la squadra come con la Juve

Calhanoglu fuori per infortunio, l’ennesima sfortuna per Pioli che ora dovrà ridisegnare nuovamente la squadra come con la Juve. La rosea di oggi spiega la situazione e i probabili cambi, per sostituire il giocatore che fino ad ora non ha mai mancato nessun appuntamento (l’unico) e che in quel ruolo non h sostituti pronti immediatamente.

PROBLEMA ALLA CAVIGLIA- “Un primo controllo pare abbia escluso fratture- si legge a pag. 6 ma il dolore c’è e ieri era piuttosto intenso: meglio evitare di forzare, ricorrendo ad antidolorifici e rischiando di procurare guai peggiori.

OPZIONI- “L’opzione più logica- prosegue la rosea- è quella di Brahim Diaz al suo posto,

affiancato da Castillejo a destra e Hauge a sinistra. Quella più ardita è tentare la scommessa Maldini dal primo minuto”.