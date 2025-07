Calciomercato Milan, il passaggio di Morata al Como si complica sempre di più: la mossa del Galatasaray… Ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione di questa mattina, la trattativa per il futuro di Alvaro Morata è al momento in una fase di stallo totale. Il Milan sta cercando di interrompere il prestito dell’attaccante spagnolo al Galatasaray, con Morata che ha espresso chiaramente il desiderio di trasferirsi al Como. L’opportunità di giocare sotto la guida del suo grande amico ed ex compagno di squadra, Cesc Fabregas, che ora siede sulla panchina dei lariani, è un’opzione che lo alletta particolarmente.

Tuttavia, il Galatasaray non sembra affatto intenzionato a facilitare i piani del giocatore e del Milan. Il club turco, infatti, non ha ancora dato il via libera alla rescissione anticipata del prestito, mantenendo una posizione ferma che blocca di fatto ogni altro movimento. Questa rigidità da parte della società di Istanbul complica notevolmente il passaggio di Morata al Como, un trasferimento che sembrava poter concretizzarsi in tempi brevi.

Nonostante l’attuale impasse, Tuttosport sottolinea che la questione non è da considerarsi del tutto chiusa. Le dinamiche del mercato calcistico sono spesso imprevedibili e, sebbene il Galatasaray mantenga una linea dura, non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci nuovi sviluppi o tentativi da parte del Milan e dell’entourage del giocatore per sbloccare la situazione. Il sogno di Morata di raggiungere Fabregas al Como resta vivo, ma per ora il Galatasaray rappresenta un ostacolo significativo. Resta da vedere se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro per consentire all’attaccante di rientrare in Italia e iniziare la sua avventura in Serie A con la maglia del Como.