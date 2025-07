Calciomercato Milan, caccia ad un nuovo attaccante: Nico Jackson, Boniface, Vlahovic… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan è attivamente sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante che possa fare da spalla, o addirittura da concorrente, a Santiago Gimenez, l’unico centravanti rimasto in rosa dopo le partenze di Abraham, Jovic e Camarda alla fine della scorsa stagione. La dirigenza rossonera ha messo gli occhi su profili di alto livello come Victor Boniface del Bayer Leverkusen e Nicolas Jackson del Chelsea. Entrambi i giocatori, però, presentano un ostacolo non indifferente: il costo. Boniface è valutato intorno ai 45 milioni di euro, mentre per Jackson si parla addirittura di 65 milioni, cifre che al momento superano i parametri di spesa del club di Via Aldo Rossi.

Per questo motivo, come riporta il Corriere della Sera questa mattina, la pista che porta a Dusan Vlahovic della Juventus rimane più che mai aperta e potrebbe diventare “calda” nelle prossime settimane. Il centravanti serbo, un pupillo di Massimiliano Allegri, rappresenta un’opzione intrigante per il Milan. Tuttavia, per un eventuale trasferimento, Vlahovic dovrebbe fare un significativo sacrificio economico. Attualmente, il suo stipendio si aggira sui 12 milioni di euro, una cifra insostenibile per le casse rossonere. Per rientrare nei parametri salariali del Milan, il giocatore dovrebbe dimezzarsi l’ingaggio, accettando un taglio drastico.

La questione salariale è quindi il nodo cruciale per un possibile approdo di Vlahovic a Milanello. Nonostante l’interesse e le qualità indiscusse del serbo, il club non intende derogare dalla sua politica di sostenibilità economica. Resta da vedere se la volontà di cambiare aria da parte di Vlahovic e il desiderio di trovare un nuovo numero 9 per il Milan porteranno a un compromesso.