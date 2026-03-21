Milan Torino, chi si rivede! Gimenez torna in campo dopo ben 144 giorni dall’ultima volta

Milan Torino, dopo un lungo stop causa infortunio ecco che San Siro riaccoglie Santiago Gimenez

Il boato di San Siro al minuto 77 di Milan-Torino non è stato solo per l’uscita di un ottimo Christian Pulisic, autore dell’assist al bacio per il raddoppio di Rabiot, ma soprattutto per il ritorno in campo di Santiago Gimenez. Il numero 7 rossonero ha finalmente messo fine a un calvario durato quasi cinque mesi: era infatti dal 28 ottobre 2025, nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, che l’attaccante messicano non calpestava l’erba per una partita ufficiale.

Dopo 144 giorni di attesa, terapie e lavoro personalizzato, Gimenez torna a essere una risorsa fondamentale per lo scacchiere di Massimiliano Allegri. Il suo ingresso in campo rappresenta una notizia vitale per il reparto offensivo rossonero, proprio nel momento in cui la stagione entra nella sua fase più calda e decisiva.

Milan Torino, un’arma in più per il finale di stagione: Allegri ritrova il suo numero 7

L’ovazione tributata dai tifosi al momento del cambio testimonia quanto il popolo milanista abbia sentito la mancanza della cattiveria agonistica e del senso del gol dell’ex Feyenoord. Nonostante il lungo stop, Gimenez è apparso subito voglioso di incidere, muovendosi tra le linee per offrire soluzioni ai compagni e dare profondità alla manovra, ormai orfana di un Leao ai box.