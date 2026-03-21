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Milan Torino 3-1 LIVE: Fofana per il tris rossonero!
Milan Torino LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 30a giornata di Serie A in programma alle 18
Alle 18 in campo allo stadio Olimpico, Milan-Torino, match valido per la 30a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.
Milan Torino: sintesi e moviola
55′ – TRIS DEL MILAN! Dopo neanche un minuto i rossoneri trovano anche il terzo gol con un tiro, nel cuore dell’area di rigore, di Fofana! 3-1!
54′ – GOOOOOOOL DEL MILAN! Il forcing rossonero conduce Modric a un cross tagliente perfetto per Rabiot: il centrocampista non deve fare altro che ribadire in rete! 2-1 e rossoneri ancora in vantaggio.
Si ricomincia! Inizia il secondo tempo tra Milan e Torino!
Finisce qui il primo tempo tra Milan e Torino.
45′ – Ci sarà un solo minuto di recupero.
44′ – Pareggio del Torino. Simeone è più veloce di De Winter e approfitta di una respinta di Maignan dopo un tiro di Vlasic per ribadire il pallone in rete. 1-1.
36′ – GOOOOOOOOL DEL MILAN! Pavlovic raccoglie un pallone fuori l’area di rigore e lascia partire un tiro di collo che fulmina Paleari! 1-0 e rossoneri avanti!
24′ – Milan che si fa vedere in avanti ma i tentativi rossoneri, finora, non scalfiscono la difesa granata.
11′ – Torino che appare decisamente più intraprendente del Milan. La squadra di D’Aversa gioca bene e costringe i rossoneri a difendersi.
Si comincia! Inizia il match tra Milan e Torino!
Milan Torino 1-0, IL TABELLINO
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Nkunku, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlašić; Simeone, Zapata. A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán, Nkounkou; Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan, Tameze; Adams, Kulenović. All.: Roberto D’Aversa.