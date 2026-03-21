Milan Torino, sulla tribuna di San Siro c’è anche Adriano Galliani: applauso dei tifosi per l’ex dirigente rossonero

Milan Torino, a San Siro presente anche Adriano Galliani. Applauso dei tifosi per l’ex dirigente rossonero

Un momento di emozione ha preceduto il fischio d’inizio di Milan-Torino. Quando i maxi schermi dello stadio hanno inquadrato Adriano Galliani, presente in tribuna d’onore per assistere alla trentesima giornata di campionato, tutto il pubblico di San Siro si è sciolto in un lunghissimo e caloroso applauso. Un tributo spontaneo per l’uomo che ha legato il proprio nome ai successi più gloriosi della storia rossonera, a testimonianza di un legame che il tempo non ha scalfito.

Galliani, visibilmente emozionato dal tributo ricevuto, ha ricambiato il saluto dei tifosi. La sua presenza sugli spalti aggiunge un tocco di nostalgia e prestigio a una serata cruciale per le ambizioni della squadra di Massimiliano Allegri, impegnata in una volata Champions sempre più serrata.

Milan Torino, tribuna vip a San Siro: presenti anche Ibrahimovic e Leao

Non solo Galliani tra i volti noti presenti alla scala del calcio. Poco distante, le telecamere hanno intercettato anche Zlatan Ibrahimovic, sempre vicino alla squadra nei momenti chiave, e Rafael Leao. L’attaccante portoghese è stato costretto al forfait dell’ultimo minuto a causa di un problema all’adduttore che non gli ha permesso di essere a disposizione di Allegri per la sfida contro i granata.

Nonostante l’indisponibilità fisica e le recenti voci di mercato legate al modulo tattico, il numero 10 ha voluto comunque essere presente allo stadio per sostenere i compagni. La sua assenza pesa nell’economia del match, ma la società spera di recuperarlo pienamente dopo la sosta per le nazionali, fondamentale per affrontare il rush finale di una stagione che non ammette ulteriori passi falsi.