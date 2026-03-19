Milan Torino, arbitra Fourneau: ecco i suoi precedenti con le due squadre

Milan Torino, arbitra Fourneau, classe 1984 della sezione di Roma 1, il match della 30a giornata: ecco il dato sui suoi precedenti con le due squadre

Sarà Francesco Fourneau, arbitro classe 1984 della sezione A.I.A. di Roma 1, a dirigere Milan-Torino, gara valida per la 30ª giornata della Serie A 2025-2026. Il match è in programma sabato 21 marzo alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano.

Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Marcello Rossi e Davide Moro, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Daniele Doveri. In sala VAR ci sarà Luigi Nasca, assistito da Fabio Maresca.

I precedenti di Fourneau con Milan e Torino

Nel corso della sua carriera, Francesco Fourneau ha incrociato il Milan in sei occasioni, con un bilancio positivo per i rossoneri: tre vittorie e tre pareggi, senza sconfitte. L’ultimo precedente risale al 15 febbraio 2025, nella sfida di campionato vinta dal Milan contro il Verona per 1-0.

Diverso invece il rendimento con il Torino, squadra arbitrata dieci volte. Lo score dei granata con Fourneau è meno favorevole: una vittoria, sei pareggi e tre sconfitte.

Una sfida delicata a San Siro

La designazione di Fourneau arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. Il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a reagire dopo la sconfitta contro la Lazio, mentre il Torino guidato da Roberto D’Aversa cerca punti importanti per i propri obiettivi stagionali.

La direzione arbitrale sarà quindi osservata con attenzione in una gara che si preannuncia intensa e combattuta, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato positivo a San Siro.

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