Arbitro Milan Torino: designato il fischietto del match

Arbitro Milan Torino: sarà Fourneau a dirigere la sfida in programma a San Siro sabato 21 marzo alle 18:00. La designazione completa

Obiettivo: dimenticare la sconfitta con la Lazio. Tra due giorni il Milan tornerà in campo contro il Torino per tornare a vincere e continuare a credere nei propri obiettivi stagionali. La squadra di Massimiliano Allegri, attualmente seconda in classifica con 60 punti, deve guardarsi le spalle dal ritorno del Napoli, distante una sola lunghezza, e cercare di accorciare sull’Inter capolista, che ha preso il largo dopo l’ultimo turno di campionato.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 marzo alle 18 a San Siro. Nel frattempo l’AIA ha pubblicato le designazioni arbitrali per la 30ª giornata: toccherà a Francesco Fourneau della sezione di Roma dirigere la sfida tra i rossoneri e i granata di Baroni. Per il fischietto romano si tratta di un ritorno a dirigere il Diavolo in un momento cruciale, dopo che in passato aveva incrociato il Milan in sfide terminate spesso con pareggi sofferti.

Arbitro Milan Torino, la squadra arbitrale completa e i precedenti

Ad assistere Fourneau ci saranno Rossi M. e Moro, mentre il ruolo di quarto uomo è stato affidato all’esperto Doveri. In sala VAR a Lissone opererà Nasca, coadiuvato da Maresca come AVAR. La designazione è di alto profilo, data l’importanza della partita per la corsa Champions dei rossoneri e la necessità del Torino di punti per stabilizzarsi a metà classifica.

In vista del match, Allegri dovrebbe affidarsi ancora alla coppia Nkunku-Leão in attacco, cercando di ritrovare quella brillantezza offensiva mancata nella trasferta dell’Olimpico. «Ad un allenatore anche bravo ed esperto come Allegri gli piacerebbe confrontarsi con la dirigenza», hanno commentato alcuni opinionisti sottolineando la necessità di compattezza in questo finale di stagione. Una vittoria contro il Torino permetterebbe al Milan di affrontare con maggiore serenità la volata finale e preparare al meglio i prossimi impegni europei.