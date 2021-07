Milan-Tonali: ora è fatta, tutti i dettagli dell’operazione andata in porto

Il Milan ha chiuso per Sandro Tonali. Quest’ultimo, pur di restare in rossonero, si sarebbe ridotto l’ingaggio. Ecco tutti i dettagli

Dopo qualche settimana di attesa, il Milan ha finalmente chiuso in via definitiva la trattativa per Sandro Tonali. L’ormai ex Brescia tra poche ore in via ufficiale sarà a tutti gli effetti un giocatore rossonero.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Tonali, pur di restare al Diavolo, si sarebbe ridotto l’ingaggio da 1,6 a 1,2 milioni di euro all’anno.

«Il quadro dell’operazione porta a un totale di 20 milioni di euro più 3 di bonus. Considerati i 10 milioni già versati nella passata stagione, la società di via Aldo Rossi si impegna a pagarne altri 7, con l’inserimento del cartellino del giovane Olzer (valutato 3 milioni)».