Milan, ti ricordi di Kabak? Il Liverpool l’ha già silurato

L’ex obiettivo rossonero Ozan Kabak tornerà presto sul mercato. Il difensore turco è stato silurato dal Liverpool

Ozan Kabak, ex obiettivo del Milan nello scorso calciomercato, tornerà presto sul mercato. Il difensore turco infatti non sarà riscattato dal Liverpool che l’aveva prelevato in prestito dallo Schalke 04 lo scorso gennaio.

Secondo quanto riportato da il Daily Mail, sul giocatore oggi ci sarebbe il Lipsia. Il Milan al posto del turco ha preferito acquisire in prestito con diritto di riscatto Fikayo Tomori dal Chelsea.