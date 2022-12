Milan, Thiaw: «Sono fiero di indossare questa maglia». Il giocatore rossonero ha parlato dopo la sfida contro il Liverpool

Malick Thiaw, ai microfoni di Milan TV, ha parlato dopo il match tra Milan e Liverpool.

IL SALUTO A MIHAJLOVIC – «Innanzitutto vorrei fare le mie condoglianze alla famiglia Mihajlovic, siamo tutti sconvolti dal fatto che sia venuto a mancare. Auguriamo il meglio alla sua famiglia».

LA SFIDA CONTRO IL LIVERPOOL – «Non siamo affatto soddisfatti del risultato, che è troppo pesante. I gol che abbiamo preso erano evitabili, dovevamo difendere meglio. Ma non è tutto da buttare, abbiamo fatto vedere cose buone a tratti. Dobbiamo migliorare in tutto, anche le cose che abbiamo fatto bene».

IL MOMENTO CON IL MILAN – «Il Milan è un grande Club e io sono sempre fiero quando indosso questa maglia e grato per ogni minuto che gioco. Do sempre tutto per i miei compagni che sono eccezionale in campo e fuori. Sono molto gentili e ottimi giocatori che mi aiutano tanto a migliorare».