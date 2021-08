Milan total black: ecco la terza maglia rossonera – FOTO

Classica maglia nera, come da tradizione per le divise del Milan, anche se cambia qualche dettaglio come la posizione dello stemma

Tradizione rispettata ma non manca la novità. Il sito todosobrecamisetas.com ha pubblicato le immagini della nuova terza maglia del Milan, disegnata da Puma. Subito salta all’occhio la mancanza di un unico stemma in rilievo sul petto sostituito da tanti serigrafati su tutta la divisa. Al centro invece il leitmotiv utilizzato anche per altre squadre griffate Puma: tra due strisce rosse, la scritta AC Milan con lo sponsor sotto la seconda scritta.