Maglia Milan 2021/22: fanno discutere le strisce della prima divisa – FOTO

Maglia Milan 2021/22: si ritorna alle strisce irregolari come accaduto nella stagione 2014/15. Le immagini – FOTO

Come consuetudine, anche questa volta footyheadlines.com, sito specializzato in materia di divise calcistiche, ha svelato in anteprima quale sarà la maglia del Milan 2021/22. Un ritorno al passato per i rossoneri che presenteranno strisce nere irregolari come nella stagione 2014/2015.

Il verticale nero sarà infatti più stretto ai lati mentre sarà più larga la banda centrale. Come consuetudine restano invece invariati i pantaloncini e calzettoni abbinati alla prima squadra che potranno essere neri con inserti rossi, o bianchi.