Milan, Suso ti blocca il mercato: Januzaj, Under e Olmo andranno altrove

Jesus Suso sta tenendo in scacco il calciomercato del Milan: lo spagnolo non ha ricevuto offerte adeguate e gli altri obiettivi vanno sfumando

La mancata cessione di Jesus Suso, che nei scorsi giorni ha avuto un colloquio con la dirigenza, starebbe tenendo bloccato il mercato del Milan. Il calciatore spagnolo non ha ricevuto richieste adeguate e al momento la sola possibilità per Maldini e co. di farlo partire sembra essere quella del prestito.

Intanto però sul fronte obiettivi in entrata tutti i nomi accostati ai rossoneri si starebbero per accasare altrove: Dani Olmo è vicino al Lipsia, Januzaj alla Roma mentre per Politano e Under ci sono rispettivamente Napoli e la permanenza in giallorosso.