Milan, suggestione Mirante terzo portiere: può arrivare a zero in estate

Milan, per il prossimo anno si valuta l’arrivo a parametro zero di Antonio Mirante: il portiere della Roma sostituirà Antonio Donnarumma

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’avventura di Antonio Donnarumma al Milan potrebbe essere giunta alla conclusione. Per la prossima annata i rossoneri potrebbero affidarsi ad un estremo difensore di maggiore affidamento come Antonio Mirante oggi alla Roma.

IN SCADENZA – Il 37enne portiere è in scadenza di contratto con la società giallorossa e difficilmente rinnoverà. Il Milan, dunque, potrebbe ingaggiarlo a costo zero in estate per affidargli il ruolo di terzo portiere alle spalle di Gigio Donnarumma e Tatarusanu.