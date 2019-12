Milan su Todibo: resta da definire la clausola di recompra del Barça

Milan su Todibo: il centrale francese è obiettivo primario per il reparto difensivo ma resta da risolvere la questione “recompra”

Il Milan non ha abbandonato la pista Jean-Clair Todibo per gennaio, il difensore classe ’99 è obiettivo primario per il reparto difensivo della squadra di Stafano Pioli che dopo aver ufficializzato l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic si propone di chiudere anche per il difensore francese.

Al momento la trattativa con il Barcellona resta avviata ma ancora lontana dalla chiusura: la formula scelta è quella del prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro. Il Barça vorrebbe inserire una clausola di “recompra” sul giovane centrale, il Milan al contrario non vuole dare ai blaugrana la possibilità di riprendersi il giocatore dopo anni di valorizzazione in rossonero.