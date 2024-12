MN24 – Milan Stella Rossa, dirigenza serba in visita al Museo rossonero: i dettagli

MN24 – Milan Stella Rossa, la dirigenza del club serbo, arrivato nel pomeriggio a Milano, ha visitato il museo rossonero

Come appreso dalla nostra redazione, nella giornata di oggi la Stella Rossa è arrivata a Milano in vista della sfida in Champions League domani a San Siro contro il Milan.

La dirigenza del club serbo ha visitato il Museo Mondo Milan che si trova nella sede della società di via Aldo Rossi. La sfida sarà molto importante per il destino europeo di entrambe le squadre.