Milan Stella Rossa, l’attacco rossonero perde pezzi: dopo Loftus-Cheek si fa male anche Morata. Cosa è successo al 28′ della partita

Al 28′ di Milan Stella Rossa l’attacco di Fonseca ha perso un altro pezzo dopo l’infortunio di Loftus-Cheek al 26′.

Morata, infatti, si è steso a terra ed ha dovuto lasciare il campo ad Abraham. Beffa doppia per Fonseca che ha dovuto utilizzare due slot diversi per i due cambi in questa partita di Champions League.

