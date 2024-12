Milan Stella Rossa, Gentile perplesso: «Gestione stranissima dei rossoneri, non ho capito una cosa in particolare»

Milan Stella Rossa, Riccardo Gentile, noto giornalista, ha commentato la situazione relativa a Paulo Fonseca: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Riccardo Gentile, noto giornalista, ha commentato così la situazione Fonseca in casa Milan:

PAROLE – È un allenatore solo, nel senso che da questo punto di vista, a parte qualche dichiarazione di Ibrahimovic nei pre, la vicinanza della società, non solo nei confronti di Paulo Fonseca, ma in generale, proprio nei confronti del Milan, è un po’ latitante. È una situazione un po’ particolare. Al Milan non sono abituati a vivere una situazione del genere. Insomma, siamo stati testimoni di non so, più di 20 anni, di una gestione perfetta dal punto di vista delle vittorie, della comuncazione, da tutti i punti di vista. E quindi risulta strano pensare al Milan ed un atteggiamento di questo genere da parte della dirigenza».