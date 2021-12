Stefano Pioli concede al suo Milan due giorni di riposo dopo la sessione di oggi. Allenamenti che riprenderanno mercoledì

Riposo per il Milan dopo la sessione di oggi. Come riportato sul sito ufficiale rossonero, la squadra di Stefano Pioli non si allenerà lunedì e martedì. Mercoledì la ripresa della preparazione all’importantissimo match contro il Napoli.

IL REPORT DI OGGI