Milan, spunta un nome per il centrocampo: occhi su Lobotka del Celta Vigo

Non solo Ibrahimovic: il Milan per rinforzare anche il centrocampo ha puntato gli occhi su Lobotka del Celta Vigo

Entra nel vivo il mercato rossonero. Dopo l’ufficialità di Ibrahimovic, arrivata ieri, i dirigenti del Milan non hanno intenzione di fermarsi e puntano già gli occhi su altri profili. Secondo quanto riferito oggi da SkySport 24, per rinforzare il centrocampo, Boban, Maldini e Massara stanno seguendo Lobotka, centrocampista in forza al Celta Vigo. Il giocatore piace molto anche al Napoli, con i partenopei pronti ad offrire circa 18/20 milioni di euro.

Il Celta però ne chiede 25 e la clausola per lui fissata è addirittura di 50 milioni. Gli azzurri hanno già intrapreso alcuni contatti con l’entourage del giocatore, mentre il Milan per il momento rimane in posizione defilata: i rossoneri pensano ad un prestito con obbligo di riscatto ma al momento non sono ancora avvenuti contatti tra le due società.