Milan-Spezia, l’AIA ferma Serra: quanto sarà lungo lo stop per il fischietto della sezione di Torino

Al di là delle scuse Serra, scrive La Gazzetta dello Sport, sarà fermato e lo stop potrebbe prolungarsi anche per più di due giornate.

Serra è uno dei “giovani” in crescita lanciati da Rocchi designati per partite non particolarmente complicate, quanto meno sulla carta, una consuetudine che negli ultimi tempi si è accentuata a causa delle defezioni dovute al Covid.