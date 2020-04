Milan sorridi: in Spagna hanno deciso le qualificate in Champions

La Federazione spagnola ha deciso le qualificate in Champions, in caso non si possa completare la Liga e per il Milan è un’ottima notizia.

In attesa di capire se e quando si potrà riprendere la Serie A, in Spagna la Federazione spagnola si è già messa al riparo: in caso non si dovesse riuscire a terminare La Liga, sarebbero qualificate in Champions League le prime quattro in classifica che sono Barcellona, Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad. Ci sarebbe un escluso di lusso che è l’Atletico Madrid ma anche il Milan ha motivo di sorridere.

Infatti, una delle clausole che rende il riscatto di Suso obbligatorio sta proprio nella qualificazione alla prossima Champions League del Siviglia. In questo senso, i rossoneri avrebbero la garanzia di incassare circa 20 milioni dalla cessione definitiva dell’esterno andaluso.