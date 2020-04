Corsport: “I medici dettano le regole. La Serie A riparte in ritiro”

Corsport, in prima pagina le regole dei medici per far ripartire la Serie A con le giuste e dovute precauzioni, cominciando dal ritiro

Corsport, in prima pagina le regole dei medici per far ripartire la Serie A con le giuste e dovute precauzioni, cominciando dal ritiro. Obiettivo, arriva a giocare le semifinali di Coppa Italia per fine maggio.

LE REGOLE DEI MEDICI- “I medici dettano le regole. La Serie A riparte in ritiro“. Titola così il Corriere che poi aggiunge: “Definito il protocollo per la ripresa degli allenamenti mentre la Lega valuta di riavviare la stagione a fine maggio con le semifinali di Coppa Italia sulla Rai”.