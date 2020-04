Corsera- Figc, oggi arriveranno da Cts linee guida per ripresa allenamenti

Corsera, giornata importante per il calcio italiano, nelle prossime ore arriveranno le linee guida da parte del Cts per la ripresa degli allenamenti

Corsera, giornata importante per il calcio italiano, nelle prossime ore arriveranno le linee guida da parte del Cts (Comitato tecnico scientifico) per la ripresa degli allenamenti. Niente di semplice comunque, il protocollo è rigidissimo, secondo quanto riportato dal Corriere.

MISURE STRINGENTI- Le misure saranno stringenti: tamponi e esami del sangue in serie, clausura nei centri tecnici sanificati o in hotel, controlli rigidi e zero contatti con l’esterno per giocatori, staff e personale di servizio.