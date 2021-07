Milan, si prova a blindare Kessie: ecco l’offerta di rinnovo

Kessie, presentata la prima ricca offerta di rinnovo del Milan: ecco la cifra proposta da Maldini

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe lavorando per il rinnovo di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano andrà in scadenza nel giugno 2022 e Maldini starebbe lavorando insieme a Massara e la proprietà per presentare al proprio “infaticabile” centrale un adeguamento che lo porterebbe a guadagnare circa 6 milioni di euro.

Al momento Kessie è concentrato sulle Olimpiadi che disputerà come fuori quota con la Costa d’Avorio e non ha ancora dato una risposta alla dirigenza rossonera.