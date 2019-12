Milan, si monitora Ghiglione del Genoa se parte Rodriguez

Il Milan proverà a cedere a gennaio Rodriguez, relegato alla panchina da Theo: Ghiglione del Genoa è il nome per sostituirlo

Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e la trattativa avanzata per Todibo del Barcellona, il Milan adesso cercherà di smuovere qualcosa anche e soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Tra le patate bollenti emerge sicuramente quella riguardante Ricardo Rodriguez: il terzino svizzero ha ogni spazio chiuso dall’exploit di Theo Hernandez e per lui verrà cercata sicuramente un’altra sistemazione a gennaio.

Secondo quanto riportato da Tuttosport per sopperire, a livello numerico, all’eventuale partenza dell’ex Wolfsburg i rossoneri stanno monitorando attentamente Ghiglione del Genoa. Il terzino rossoblù sarebbe un profilo ideale da inserire nelle rotazioni difensive del Diavolo. Con il Grifone si tratterebbe di un doppio affare, visto che nei prossimi giorni Borini passerà dal Milan ai rossoblù.