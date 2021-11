Ibrahimovic suona la carica: il messaggio dello svedese sui social – FOTO

Archiviata la sconfitta contro la Fiorentina per il Milan è ora di guardare avanti. Tra i protagonisti del match c’è stato Zlatan Ibrahimovic che contro la formazione viola ha messo a segno una doppietta che però ai rossoneri non è servita ad ottenere punti.

Lo svedese però non si è perso d’animo e sui social ha suonato la carica per tutto l’ambiente rossonero, con un messaggio alle sua maniera: «Sto venendo a prendervi»

I’m coming for all of you pic.twitter.com/cxYCFzaZku

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 21, 2021