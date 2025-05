Serafini sorprende tutti sul nuovo allenatore del Milan: lui non gli piace! E sul DS dice… Le parole. Segui le ultimissime

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, il giornalista Luca Serafiniha dichiarato:

PAROLE – «Senza scomodare tutte le volte Berlusconi, il Milan quando aveva un obiettivo ci andava e lo prendeva: se non lo prendeva era perché c’erano degli incagli tale per cui non poteva arrivare. Se tu volevi Paratici, prendevi Paratici; se volevi Tare, prendi Tare. Dopo due anni di latitanza di questa figura, è impossibile farne a meno. Ci aspettavamo Ibrahimovic ma prima le parole su Conte e altri allenatori, poi il teatrino con Berta, mi fanno pensare che non ci sia un potere decisionale come quello di Maldini. Allenatore? Il mio preferito è Antonio Conte perché è un vincente, mette a posto le cose, sa cosa fare, motiva i giocatori, è il più pronto di tutti. Allegri non mi piace come cavallo di ritorno. Quello che verrà, onestamente, non lo so».