Nuovo allenatore Milan, due opzioni concrete e una clamorosa suggestione! Furlani sfoglia la margherita

Nuovo allenatore Milan, sono due le opzioni più concrete nella testa di Furlani: Allegri e Sarri. Sullo sfondo la suggestione Ancelotti

Dalle colonne di TMW, il giornalista Ceccarini ha parlato così delle idee del Milan per la panchina della prossima stagione, con la conferma di Conceicao appesa ad un filo:

PAROLE – «La questione direttore sportivo è ancora aperta. Fino a quando non ci sarà la scelta finale sarà difficile capire quale profilo verrà valutato anche come allenatore. Le ipotesi però non mancano. L’idea è quella di prendere un tecnico di alto profilo. Il ritorno di Allegri è una soluzione anche se al momento non ci sono certezze. Un altro nome da non sottovalutare è Sarri, reduce dall’esperienza con la Lazio e ormai pronto a ripartire per un progetto interessante. Ancelotti che, con ogni probabilità lascerà il Real Madrid a fine stagione, allo stato attuale è solo una suggestione».