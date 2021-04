Milan, senza Champions anche Pioli è a rischio? La risposta

In caso di mancato approdo in Champions League del Milan anche il futuro di Stefano Pioli è a rischio? Ecco la risposta

Il pareggio contro la Sampdoria e il successo di Napoli e Atalanta hanno instillato nuovi, al momento totalmente fuori luogo, dubbi riguardo le possibilità del Milan di arrivare in Champions League. In molti però si chiedono se anche il futuro di Stefano Pioli possa essere a rischio se a fine stagione i rossoneri dovessero perdere il treno per l’Europa che conta.

La risposta è NO. Il Milan quest’anno ha collezionato 17 punti in più rispetto alla passata stagione, conclusasi inoltre con un filotto incredibile di risultati utili proprio dopo l’arrivo di Pioli in rossonero, e il progetto tecnico e societario del Diavolo non avrà luogo senza la presenza dell’attuale allenatore apprezzato a tutti i livelli da tifoseria, giocatori, dirigenza e proprietà.