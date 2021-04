Classifica a confronto: nessuno è migliorato più del Milan

Nonostante non sia ancora certa la partecipazione del Milan alla prossima Champions League, c’è un record che i rossoneri possono vantare

La classifica a confronto vede nel Milan la squadra maggiormente migliorata rispetto alla passata stagione. I rossoneri, attualmente secondi, hanno totalizzato ben 17 punti in più rispetto al 2019/20.

*Inter 68 (+4 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 29 giornate)

Milan 60 (+17)

Atalanta 58 (-2)

*Juventus 56 (-16)

*Napoli 56 (+11)

*Lazio 52 (-16)

Roma 51 (+3)

Hellas Verona 41 (-1)

*Sassuolo 40 (+3)

Sampdoria 36 (+7)

Bologna 34 (-4)

Udinese 33 (+2)

Genoa 32 (+6)

Fiorentina 30 (-1)

Benevento 30 (in Serie B)

Spezia 29 (in Serie B)

*Torino 24 (-7)

Cagliari 22 (-17)

Parma 20 (-19)

Crotone 15 (in Serie B)

*=Una gara in meno