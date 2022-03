Milan, senti Zancan: «Origi è un giocatore particolare»

Zancan: «Origi è un giocatore particolare». Le parole del giornalista sull’obiettivo di mercato per l’attacco del Milan

Federico Zancan parla così del probabile arrivo di Divock Origi al Milan. Le sue parole a Sky Sport.

«Origi ormai è un giocatore part-time nell’attacco fenomenale del Liverpool. È un giocatore particolare, una prima punta che per caratteristiche può fare anche l’esterno sinistro. È un discreto giocatore, ha esperienza internazionale ma credo che sia un colpo a parametro zero che andrebbe integrato con un altro arrivo di livello. Immagino che il Milan tenderebbe ad utilizzarlo come punta centrale.»