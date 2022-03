Milan, senti Marani: «Tonali uno degli uomini della nuova nazionale»

Milan, Marani: «Tonali uno degli uomini della nuova nazionale». Le parole del giornalista ai microfoni di Sky Sport

Matteo Marani ha rilasciato qualche dichiarazione su Sandro Tonali in chiave nazionale italiana. Le parole del giornalista a Sky Sport.

«Abbiamo l’obbligo di recuperare al meglio Donnarumma che è stato il miglior portiere all’Europeo e poi si è perso negli ultimi mesi. Poi servono due difensori centrali, perché Chiellini e Bonucci sono arrivati alla fine della loro corsa dopo aver fatto la differenza negli ultimi anni come si è visto all’Europeo. Non è facile perché non ne vedo molti specialmente nei grandi club. A centrocampo Tonali può essere uno degli uomini della nuova Nazionale.»