Il Milan è andato da questa sera in ritiro per preparare al meglio la sfida di domani contro l’Atalanta: concentrazione massima

Ci siamo, il ritiro del Milan prima della gara di domani contro l’Atalanta è ufficialmente scattato.

Come appreso dalla nostra redazione infatti, la squadra ha deciso per questa iniziativa per evitare distrazioni e concentrarsi al massimo in vista di una sfida decisiva in ottica scudetto.