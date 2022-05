Milan, Scaroni: «Il nuovo stadio si farà, speriamo in tempo brevi». Le dichiarazioni del presidente rossonero

Il presidente del Milan Paolo Scaroni torna a parlare della questione nuovo stadio. Le sue parole durante il programma di Rete 4 Stasera Italia.

«Lo stadio del Milan si farà e ci auguriamo in tempi brevi. Oggi sono stato a Milanello, ho visto i ragazzi in forma. C’è lo stesso spirito di coesione che ci ha fatto arrivare dove siamo. Siamo emozionati e fiduciosi per le prossime tre partite.»